Жемалетдинов может перейти в турецкий клуб

Жемалетдинов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Экс-хавбеку ЦСКА предложили около 600 тысяч евро в год по 2-летнему контракту (Sport24)
Рифат Жемалетдинов может перейти в «Фатих Карагюмрюк».
Летом 28‑летний хавбек покинул ЦСКА, за который выступал с июля прошлого года.
По информации Sport24, турецкий клуб предложил игроку двухлетний контракт с зарплатой около 600 тысяч евро в год.
На данный момент Жемалетдинов еще не определился с будущим. Ожидается, что он примет окончательное решение в ближайшее время.
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