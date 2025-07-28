Жемалетдинов может перейти в турецкий клуб

Рифат Жемалетдинов может перейти в «Фатих Карагюмрюк».

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Летом 28‑летний хавбек покинул ЦСКА, за который выступал с июля прошлого года.

По информации Sport24, турецкий клуб предложил игроку двухлетний контракт с зарплатой около 600 тысяч евро в год.

На данный момент Жемалетдинов еще не определился с будущим. Ожидается, что он примет окончательное решение в ближайшее время.