Защитник ЦСКА близок к переходу в «Палмейрас»

Защитник ЦСКА Келлвен может в ближайшее время перейти в бразильский «Палмейрас». Как сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале, стороны находятся на финальной стадии переговоров, сумма трансфера составит 7 млн евро.

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По данным источника, в качестве замены Келлвену армейцы рассматривают 21-летнего Рамиро Ди Лучано из аргентинского клуба «Банфилд». За его переход ЦСКА готов выложить 1,3 млн евро.

24-летний Келлвен присоединился к московскому клубу в сентябре 2023 года. В минувшем сезоне он провёл 31 матч, отметившись четырьмя голами и четырьмя ассистами.

Контракт бразильца с московским клубом рассчитан до 2028 года. По оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 5 млн евро.