Сын легенды итальянского футбола завершил карьеру в 19 лет

Сын Тотти Кристиан завершил карьеру в 19 лет.

Последним клубом полузащитника была «Ольбия» из Серии D – 4-го по рангу дивизиона итальянского футбола.

Как пишет La Nuova Sardegna, Тотти-младший планирует начать работу в футбольной школе, основанной его отцом, и заниматься поиском молодых талантов.

Бывший тренер «Ольбии» Марко Амелия (чемпион мира-2006 в составе сборной Италии в качестве резервного вратаря) считает, что на решение Кристиана повлиял психологический груз из-за сравнений с отцом.

«То, что он сын Пупоне («Большой ребенок», прозвище Франческо Тотти – Спортс) влияло на него. Я видел в нем большой потенциал. Он мог бы сделать отличную карьеру в Серии С или Серии Б», – сказал Амелия.

Кристиан Тотти начинал свою карьеру в академии «Ромы» (в этом клубе всю карьеру провел его отец), а также выступал за молодежные команды «Фрозиноне» и «Райо Вальекано».