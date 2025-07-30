ЦСКА объявил о переходе аргентинца Верде

Московский ЦСКА в социальных сетях сообщил о переходе полузащитника Лионеля Верде из аргентинского «Унион Санта Фе» на правах аренды.

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«ПФК ЦСКА подписал с аргентинским полузащитником арендное соглашение до конца сезона. Верде пришел из «Унион Санта Фе». Наш клуб имеет опцию выкупа игрока. Футболист будет выступать под номером 18. Лионель, добро пожаловать домой!» — написано в сообщении.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского футболиста в € 600 тыс.