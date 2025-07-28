Футболист харьковского футбольного клуба сбежал с Украины

Нападающий харьковского футбольного клуба «Металлист-1925» Алексей Сидоров уехал из Украины. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу спортсмена.

Согласно информации пресс-службы, Сидоров перестал приходить на тренировки в Харькове. Никакого объяснения причин спортсмен не предоставил.

Позже его представители подтвердили, что Сидоров покинул Украину по семейным обстоятельствам. При этом, на данный момент в «Металлисте» не знают, где сейчас находится Сидоров.

Ранее украинская штангистка отказалась от совместного фото с россиянкой на первенстве Европы.