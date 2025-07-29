Игрок «Зенита» Мантуан выразил желание сыграть в сборной Бразилии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал, что хочет сыграть за национальную команду Бразилии.

© Чемпионат.com

«Понимал, что моя скорость и умение читать игру очень хорошо пригодятся конкретно на позиции правого защитника. Практика показала, что оно всё так и произошло. Счастлив, что такая возможность выпала и я ей воспользовался. В Бразилии сейчас не так много хороших правых защитников, и я рассматриваю это ещё и как шанс заявить о себе в плане сборной. Послужной список, который есть в карьере Анчелотти, говорит сам за себя. Это тренер с огромным количеством знаковых побед, он идеально подходит Бразилии. Знаю, что были большие дебаты и споры на этот счёт. Не все хотели тренера-иностранца, но я уверен, что сборная в надёжных и хороших руках. Мы рассчитываем на титулы и победы в сборной. Всё должно сойтись», — сказал Мантуан в эфире передачи «Футбол России».

Напомним, Мантуан выступает в составе петербургской команды с июля 2023 года. Действующее соглашение клуба с игроком рассчитано до конца июня 2027 года.