Тренер «Акрона» оценил возможность ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Тедеев о лимите в РПЛ: «Я против искусственных мер, как бы позволяющие расти нашим футболистам. Все всегда познается в конкуренции»
Заур Тедеев оценил возможность ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.
«Я против всяких искусственных мер, которые как бы позволят расти нашим молодым футболистам и в целом российским игрокам. Все всегда познается в конкуренции. То, что надо было до сегодняшнего дня максимально ориентировать свои усилия в развитие детско-юношеского футбола, – это факт. Тогда, наверное, через несколько лет мы могли бы видеть еще более сильных молодых футболистов внутри нашей страны, потому что в России есть все возможности для того, чтоб развивать этих игроков и помогать развиваться детским тренерам. Это бы точно дало нашим футболистам, вне зависимости от того, есть лимит или нет, быть сильнее. Тогда нам никакие искусственные лимиты не создавали бы никаких проблем», – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
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Тедеев о лимите в РПЛ: «Я против искусственных мер, как бы позволяющие расти нашим футболистам. Все всегда познается в конкуренции»
Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»
Двукратная олимпийская чемпионка Лаура Дальмайер попала под камнепад в горах Пакистана. Ведется поисково-спасательная операция
Тедеев о лимите в РПЛ: «Я против искусственных мер, как бы позволяющие расти нашим футболистам. Все всегда познается в конкуренции»