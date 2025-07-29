Тренер «Акрона» оценил возможность ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Заур Тедеев оценил возможность ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

Ранее стало известно, что Министерство спорта России намерено установить лимит на легионеров в РПЛ, по которому 10 иностранцев могут быть в заявке и 5 на поле.