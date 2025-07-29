«Челси» включился в борьбу за защитника «Аталанты» Джорджо Скальвини

Защитник «Аталанты» Джорджо Скальвини стал предметом интереса со стороны «Челси». Как сообщает Tuttomercatoweb, лондонский клуб готовит официальное предложение и намерен провести ускоренные переговоры, чтобы опередить возможных конкурентов.

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Несмотря на интерес, бергамаски не спешат отпускать одного из самых талантливых молодых игроков команды. Уже этим летом клуб лишился Матео Ретеги и, возможно, потеряет Адемолу Лукмана, поэтому уход Скальвини может стать невосполнимой потерей.

Тем не менее, по информации источника, в случае предложения порядка € 40 млн «Аталанта» будет готова пересмотреть свою позицию.

Прошлый сезон оказался непростым для Скальвини: он восстановился после разрыва крестообразной связки, но затем получил травму плеча в игре с «Барселоной». В итоге провёл лишь восемь матчей (371 минута) за весь сезон.