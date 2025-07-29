Легионер РПЛ высказался о возвращении России на международную арену

Словенский футболист Лука Вешнер Тичич, выступающий за «Пари Нижний Новгород», высказался о возможном возвращении России на международную арену. Его слова передает «РБ Спорт».

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«Больше тех, кто за возвращение, как мне кажется. Но не могу говорить за всех. Лично я, конечно, поддерживаю. Это спорт. Для тех, кто играет здесь, это было бы очень здорово», — заявил Тичич, добавив, что хотел бы играть в Лиге чемпионов и других международных турнирах.

Тичич выступает в России с лета 2024 года. В Российской премьер-лиге он провел 22 матча, отметившись одной результативной передачей.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.