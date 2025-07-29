Владислав Радимов: «Спартак» – это как игра «змейка»: голова начала пожирать хвост. Даже при Зареме такого не было. Барко играть не хочет, Мангаша этого где нашли?»
Владислав Радимов поделился мыслями относительно игры «Спартака».
Во втором туре Мир РПЛ команда тренера Деяна Станковича проиграла Балтике (0:3).
«Самое главное, что бросилось в глаза – Барко вообще не хочет, по-моему, играть в этом «Спартаке». Абсолютно не хочет, причем это было ясно еще тем, кто смотрел матч с «Крыльями» в межсезонье, когда он 10 минут побегал и бросил играть. Солари убрали на 15-й минуте, выпустили Ливая... Ну с этим понятно. Но объясните мне в составе Мангаша, которого Саусь возил настолько! Вы где этого Мангаша нашли? Его кто-то хочет купить, то пусть уходит. Самая главная проблема, которая была у «Спартака», – это правый защитник – не решена и близко, правильно? Все равно играет Денисов. Потом Станкович пришел к Хлусевичу, у которого был момент, но он вообще умудрился побежать в сторону углового флажка, а не выйти один на один, играя вдевятером. Как говорится, дайте мне такую линию обороны, я на них сделаю себе имя. То, что «Балтика» и сделала. Я читал интервью Малышева, который говорит, мол, мы переплачивать не будем. Ну, тогда и боритесь за десятое место, это в лучшем случае. В следующем туре «Спартак» поедет к «Акрону». Так им там набьют еще. «Спартак» делает все, чтобы утопить все то, что было – великолепную команду, в которой играли потрясающие игроки, которых любила страна – и делает это с успехом. Он как игра «змейка» на телефоне – голова начала уже пожирать свой хвост. Все то, что делалось хорошо, сейчас все делается в обратном направлении. Я уже грешным делом даже нашел какое-то интервью Заремы. А она говорит – за три года 0:3 – это то, к чему вы пришли. Прости, господи, даже при Зареме такого не было», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.