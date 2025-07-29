Два клуба проявляют интерес к защитнику «Спартака»

Защитник "Спартака" Никита Чернов имеет несколько вариантов продолжения карьеры.

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По информации источника, защитник московского "Спартака" Никита Чернов интересен "Сочи" и самарским "Крыльям Советов", красно-белые на данный момент не получали официальных предложений.

Никита Чернов выступает за московский "Спартак" с зимы 2022 года - защитник провел за клуб во всех турнирах 80 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Ранее футболист выступал за "Крылья Советов", ЦСКА и красноярский "Енисей". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы футболиста, заявил, что защитник этим летом может сменить клубную прописку.