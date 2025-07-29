Легионер РПЛ рассказал о желании получить российское гражданство

Аргентинский нападающий «Ахмата» Брайан Мансилья рассказал о желании получить российское гражданство. Его слова приводит Sport24.

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«Я все еще хочу получить российский паспорт. Это поможет руководству, потому что я перестану быть легионером», — заявил Мансилья, добавив, что еще не подавал документы для получения гражданства.

Мансилья выступает в России с 2022 года. Сначала он играл за «Оренбург», а в июле 2025-го перешел в «Ахмат».

Ранее российский вратарь «Буде-Глимт» Никита Хайкин объяснил желание получить норвежское гражданство.