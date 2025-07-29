Экс-игрок «Ахмата» рассказал о самых неприятных командах РПЛ

Бывший нападающий «Ахмата» Бернард Бериша ответил на вопрос о самых неприятных командах РПЛ.

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«Я не могу выделить одного футболиста, могу говорить лишь о командах. Против «Спартака», ЦСКА, «Зенита», «Локомотива», «Ростова» всегда получались очень эмоциональные и тяжёлые матчи. РПЛ - очень сильный чемпионат с отличными командами», - цитирует Беришу «Чемпионат».

Бериша этим летом покинул «Ахмат» на правах свободного агента. 33-летний футболист провел за грозненцев 199 матчей, отметившись 28 забитыми мячами и 23 голевыми передачами.

Помимо «Ахмата», в РПЛ Бериша защищал цвета «Анжи».