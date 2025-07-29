В «Акроне» рассказали, когда клуб выиграет чемпионат России

Босс тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился своими мыслями о возможности команды завоевать трофей РПЛ.

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— Если помечтать, то в ближайшие пять-девять лет?

— Я думаю, шесть-семь лет, — приводит слова Павла Морозова «РБ Спорт».

Тольяттинский «Акрон» основан в 2018 году. После двух туров РПЛ «Акрон» располагается на второй строчке в турнирной таблице.

Сегодня, 29 июля, на групповом этапе Кубка России «Акрон» примет калининградскую «Балтику». Стартовый свисток запланирован на 18:30 по московскому времени.

В третьем туре РПЛ «Акрон» примет московский «Спартак». Встреча запланирована на 3 августа. Стартовый свисток прозвучит в 13:30.