Назван единственный клуб, который обратился в ЭСК по итогам тура РПЛ

«Спартак» обратился в Экспертно‑судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам матча против «Балтики», сообщили «Матч ТВ» в службе коммуникаций РФС.

В субботу в матче второго тура МИР РПЛ «Спартак» на своем поле уступил калининградской «Балтике» со счетом 0:3. На 11‑й минуте прямую красную карточку получил нападающий «красно‑белых» Антон Заболотный, а на 58‑й минуте за вторую желтую карточку был удален его одноклубник Маркиньос. Позже пресс‑служба «Спартака» сообщила, что клуб обратился в ЭСК по двум эпизодам — удалению Заболотного и второй желтой карточке Маркиньосу.

— «Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам. Кроме «красно‑белых», обращений в орган не было, — заявили «Матч ТВ» в службе коммуникации РФС.

В следующем туре команда Деяна Станковича 3 августа сыграет на выезде против тольяттинского «Акрона».

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