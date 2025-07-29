Экс-президент «Зенита»: команда устала от Семака

Экс-президент «Зенита» Леонид Туфрин высказался о главном тренере «сине-бело-голубых» Сергее Семаке.

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«Я прочитал многих экспертов, и все боятся критиковать «Зенит» и Семака. Мне это совершенно непонятно! Команда в матче с «Рубином» вела со счётом 2:0, плохо начала второй тайм и упустила победу. Честно говоря, мне были непонятны замены со стороны Семака. Да, Глушенков не очень хорошо отыграл первый тайм, но его замена отрицательно сказалась на игре «Зенита». Семак не управляет командой - он устал от команды, а команда устала от Семака. Я это буду повторять каждый раз. Не видно тренерской мысли, не видно, чтобы у кого-то горели глаза», - цитирует Туфрина «Чемпионат».

Во 2-м туре РПЛ «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» - 2:2. После первого тайма клуб из Санкт-Петербурга вел в два мяча, но во второй половине упустил преимущество.

Напомним, что Сергей Семак возглавил «Зенит» летом 2018 года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца сезона 2029/30.