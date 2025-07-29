Радимов вступился за Семака

Радимов о Семаке: «Закройте вонючие рты те, кто пишет гадости. Человек выиграл шесть чемпионств подряд, сколько футболистов прогрессировало, сколько золотых медалей»
Владислав Радимов заступился за Сергея Семака.
После матча второго тура Мир РПЛ против «Рубина» (2:2) Майя, дочь главного тренера петербуржцев, поддержала отца на фоне критики из-за результата игры.
«Я полностью поддерживаю дочь Сергея Семака! Послушайте, вы, специалисты! Человек выиграл вам шесть чемпионств подряд. Один раз занял второе место из семи лет. Сколько футболистов прогрессировало. Сколько золотых медалей, парадов и всего остального он вам принес. Да и сейчас только второй тур! Так что те, кто пишет гадости, – закройте свои вонючие рты, тогда будете выглядеть гораздо симпатичнее», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.
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Титов о Станковиче: «Лучше стабильность, чтобы штаб строил команду. Были бы Ваноли, Тедеско, то говорили бы – кого мы держим, это бездари, надо взять футбольного человека»
Застройщик подал иск к «Салавату» для взыскания задолженности в 109,3 млн рублей по договору займа
Рябыкин, Звягин, Красоткин и Гусов вошли в тренерский штаб Хартли в «Локомотиве»