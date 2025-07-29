ЦСКА интересуется колумбийским нападающим

ЦСКА проявляет интерес к нападающему колумбийского «Мильонариос» Даниэлю Руису. Об этом рассказал инсайдер Пипе Сиерра.

© ФК «Мильонариос»

Руис может сыграть на любой позиции в нападении. Основная роль – левый вингер. Transfermarkt оценивает его в 1,4 млн евро.

В текущем сезоне колумбийской Серии А нападающий забил три мяча и отдал три голевых передачи в 26 встречах. 23-летний игрок дважды вызывался в расположение сборной Колумбии и принял участие в двух товарищеских матчах.

Этим летом армейцы могут расстаться с вингером Аббосбеком Файзуллаевым, за которого предложил 7 млн евро «Истанбул Башакшехир».

В первых двух матчах РПЛ-2025/26 ЦСКА набрал четыре очка и забил два гола. Пока не отличился ни один нападающий армейцев.