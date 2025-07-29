Стало известно, когда Алаба и Рюдигер покинут «Реал»

Давид Алаба и Антонио Рюдигер могут покинуть «Реал» следующим летом.

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Ранее сообщалось, что «Реал» пытался договориться о расторжении контракта Алабой, однако у защитника не было предложений. Австриец наверняка останется в «Реале» до конца контракта, который истекает через год, сообщает As.

Продление контракта с Антонио Рюдигером, также истекающего летом 2026 года, на данный момент считается маловероятным, поскольку «Реал» рассчитывает на Дина Хейсена и Рауля Асенсио, а также надеется на восстановление Эдера Милитао. В клубе ценят профессионализм немецкого защитника, но решение о его будущем будет принято в конце сезона в зависимости от физического состояния футболиста. Напомним, в апреле Рюдигер перенес операцию в связи с травмой мениска – проблемы с коленом беспокоили немца в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что «Реал» надеется подписать Ибраима Конате бесплатно следующим летом после истечения его контракта с «Ливерпулем». Также клуб следит за Вильямом Салиба из «Арсенала».