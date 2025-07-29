Тимощук о «Зените»: «Сложный календарь на старте, но задачи максимальные. Ничью с «Рубином» восприняли как потерю очков, борьба будет напряженнее в этом сезоне, чем в прошлом»
Анатолий Тимощук высказался о результатах в первых двух турах Мир РПЛ.
– Как оцените первые два тура в РПЛ?
– Не потеряла очки только одна команда – «Локомотив».
Но, мне кажется, изначально было ожидаемо и понятно, что борьба в этом сезоне будет весьма бескомпромиссная и напряженнее, чем в прошлом году.
Причин несколько. Многие команды укрепились, целый ряд клубов вновь хотят противостоять «Зениту», но теперь и «Краснодару».
Начало чемпионата это только подтверждает. Практически нет проходных матчей, несмотря на то что некоторые команды еще находятся не в лучших кондициях в плане игрового тонуса.
Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но, конечно, уверен, что изменения в турнирной таблице будут происходить, и не раз.
Что касается «Зенита», на старте у нас довольно сложный календарь, но мы это прекрасно понимаем. Задачи по‑прежнему максимальные, надеемся, что итог в целом по сравнению с прошлым сезоном окажется иным.
– Какую пищу для размышления в этом плане дает ничья с «Рубином»?
– Восприняли ее как потерю очков. Во‑первых, в последние годы играли в Казани удачно. Во‑вторых, вели 2:0 и имели определенный запас прочности.
Но упустили это преимущество. Где‑то сами в этом виноваты – пропустили в начале второго тайма ненужный быстрый гол.
Обязательно все разберем‑посмотрим и будем работать над тем, чтобы исправлять такие ошибки.
Или, по крайней мере, сводить такие ситуации к минимуму. Нужно быть более хладнокровными в концовках, тем более что у нас много опытных игроков в составе, – сказал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.
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