Анатолий Тимощук высказался о результатах в первых двух турах Мир РПЛ.

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– Как оцените первые два тура в РПЛ?

– Не потеряла очки только одна команда – «Локомотив».

Но, мне кажется, изначально было ожидаемо и понятно, что борьба в этом сезоне будет весьма бескомпромиссная и напряженнее, чем в прошлом году.

Причин несколько. Многие команды укрепились, целый ряд клубов вновь хотят противостоять «Зениту», но теперь и «Краснодару».

Начало чемпионата это только подтверждает. Практически нет проходных матчей, несмотря на то что некоторые команды еще находятся не в лучших кондициях в плане игрового тонуса.

Посмотрим, как события будут развиваться дальше, но, конечно, уверен, что изменения в турнирной таблице будут происходить, и не раз.

Что касается «Зенита», на старте у нас довольно сложный календарь, но мы это прекрасно понимаем. Задачи по‑прежнему максимальные, надеемся, что итог в целом по сравнению с прошлым сезоном окажется иным.

– Какую пищу для размышления в этом плане дает ничья с «Рубином»?

– Восприняли ее как потерю очков. Во‑первых, в последние годы играли в Казани удачно. Во‑вторых, вели 2:0 и имели определенный запас прочности.

Но упустили это преимущество. Где‑то сами в этом виноваты – пропустили в начале второго тайма ненужный быстрый гол.

Обязательно все разберем‑посмотрим и будем работать над тем, чтобы исправлять такие ошибки.

Или, по крайней мере, сводить такие ситуации к минимуму. Нужно быть более хладнокровными в концовках, тем более что у нас много опытных игроков в составе, – сказал тренер «Зенита» Анатолий Тимощук.