Бахтиер Зайнутдинов: ««Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
Бахтиер Зайнутдинов поделился эмоциями после перехода в «Динамо».
В понедельник бело-голубые объявили о трансфере полузащитника из «Бешикташа».
– Очень рад присоединиться к семье «Динамо», меня тепло приняли. Пятерых-шестерых человек я уже знаю, рад быть с вами.
– Готовы к нагрузкам на тренировках Валерия Карпина?
– Нагрузки у Валерия Георгиевича отличаются, тренировки очень интенсивные. Я прошел сборы, потихоньку прихожу в порядок.
– Какие задачи ставите себе в «Динамо»?
– «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта, можно сказать, – сказал Зайнутдинов.
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Бахтиер Зайнутдинов: «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
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Светлана Журова: «Болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, хочет сделать карьеру»
Бахтиер Зайнутдинов: «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»