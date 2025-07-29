Тарханов рассказал, что «Зениту» нужно делать с Глушенковым

Бывший тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов ответил на вопрос о том, нужно ли «Зениту» продавать полузащитника Максима Глушенкова.

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Ранее сообщалось, что между игроком и главным тренером команды Сергеем Семаком вновь возник конфликт, что вызвало разговоры о возможном уходе футболиста.

«Согласен ли я, что Глушенков не вписывается в игровую схему Семака? Футболист должен сам себя вписывать (смеётся). А так всё, конечно, непросто. Если его продавать, то кто купит? Нюансов много. Надо его воспитывать. Он не такой старый. Думаю, уходить Глушенкову никуда не надо. Пока он играет в основном составе», – цитирует Тарханова «Евро-Футбол-Ру».

В прошлом сезоне 25-летний Глушенков провёл 26 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забив 11 голов и сделав пять результативных передач. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 млн евро.

До перехода в петербургский клуб он выступал за «Чертаново», «Крылья Советов», «Химки», «Спартак» и «Локомотив». В составе сборной России у него четыре игры и три забитых мяча.