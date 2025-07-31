КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Балтикой»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» за скандирование болельщиков и неподобающее поведение команды.

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