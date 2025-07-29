Защитник «Спартака» близок к уходу в «Крылья Советов»

Защитник «Спартака» Никита Чернов близок к переходу в «Крылья Советов». Об этом сообщил «Чемпионат».

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По данным источника, сделка будет закрыта через несколько дней, стороны не определились, будет это аренда до конца сезона или полноценный трансфер.

В минувшем сезоне РПЛ Чернов провел восемь матчей и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро. Чернов уже выступал за самарцев с 2019 по 2022 год. В 2024 году Чернов впервые за девять лет был вызван в сборную России.

В случае ухода Чернова в заявке «Спартака» останутся трое профильных центральных защитников. Красно-белые ведут переговоры по игроку обороны Саулю Коко из «Торино».

«Спартак» пропустил три мяча в двух турах РПЛ-2025/26. Никто из клубов «большой шестерки» чемпионата не пропустил больше.