Агент бразильца Риччели прокомментировал интерес ЦСКА к защитнику

Агент Риччели опроверг информацию об интересе к защитнику со стороны ЦСКА.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Фамаликана», выступающему на правах аренды за «Циндао Вест Кост», на фоне возможного ухода Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».