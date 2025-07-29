Агент бразильца Риччели прокомментировал интерес ЦСКА к защитнику

Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»
Агент Риччели опроверг информацию об интересе к защитнику со стороны ЦСКА.
Ранее «Спорт-Экспресс» сообщил, что ЦСКА возобновил интерес к защитнику «Фамаликана», выступающему на правах аренды за «Циндао Вест Кост», на фоне возможного ухода Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».
«Ричелли только перешел в «Циндао», и его переход в ЦСКА невозможен. Не верьте тому, что распространяют СМИ, это ложь. Давайте проясним, что между ЦСКА и Ричелли ничего не может быть. При этом нет никакой вероятности, что «Фамаликан» продаст его в Россию. Владелец клуба не продаст ни одного своего футболиста в вашу страну из‑за всем известных в мире событий», – сказал представитель Риччели Алексис Малалвольта.
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Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»
Светлана Журова: «Болельщики не могут предъявлять Якушиной претензии, не стоит называть ее предателем. Девчонке 19 лет, ее можно понять, хочет сделать карьеру»
Бахтиер Зайнутдинов: «Динамо» – клуб с амбициями, поэтому я здесь. Хочется бороться за самые высокие места, золото – это мечта»
Агент Риччели опроверг интерес ЦСКА к защитнику: «Не верьте тому, что распространяют СМИ. «Фамаликан» не продаст его в Россию из-за известных событий»