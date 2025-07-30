Экс игрок «Зенита» объяснил, почему Семак критикует Глушенкова

Бывший игрок «Зенита»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Андреем ПЧЕЛИНЦЕВЫМ высказался о взаимоотношениях главного тренера петербургского клуба Сергея Семака и полузащитника команды Максима Глушенкова.

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Семак заменил Глушенкова в перерыве матча 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2), из-за чего в СМИ появились слухи о возможном уходе футболиста из клуба.

— Не слишком ли строг Семак к Глушенкову, уже не первый раз меняя его в перерыве?

— Это решение тренера. Максим не сильно проводил игры. Был определенный процент брака. Семак менял его по игре. Но, по моему мнению, у Глушенкова есть все, чтобы вырасти в классного футболиста. Ему нужно успокоиться и вернуться к прежней игре. Все-таки он был лучшим распасовщиком России. Я думаю, что Семак и руководства клуба верят в Глушенкова. К сожалению, в «Зените» сейчас проблема с лидером на поле. Я надеюсь, что Максим отвоюет место в составе. Уверен, что он вернется.

— Удивила ли публичная критика Семака в адрес Глушенкова?

— Тренер имеет на это право. Очень сложно давать интервью после матча, когда наставник только что руководил командой на поле. Тяжело отвечать на эти вопросы взвешено. На следующий день уже совершенно другое было бы интервью от Сергея Богдановича. Хуже всего, когда тренер не ругает футболиста и не предъявляет претензий. Семак верит в Глушенкова, поэтому и критикует.

Максим Глушенков перешёл в петербургский «Зенит» 20 июня 2024 года, подписав контракт по схеме «4+1». В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей, забив 11 голов и отдав пять результативных передач.