Божович предположил, что трансферная политика «Зенита» нацелена на возвращение в еврокубки

Чемпионат.com

Бывший главный тренер московского «Динамо», «Амкара» и «Ростова» Миодраг Божович предположил, что активная трансферная политика санкт-петербургского «Зенита» нацелена на возвращение российских команд в еврокубки.

Божович предположил, на что нацелена трансферная политика «Зенита»
© Чемпионат.com

— «Зенит» за два трансферных окна потратил почти € 60 млн на двух бразильцев: Луиса Энрике и Жерсона. В период, когда нет еврокубков, эти затраты оправданны?

«Зенит» этими трансферами говорит, что он очень серьёзно нацелен на борьбу за чемпионство. Они понимают, что как только ситуация наладится, российские клубы быстро вернутся на международную арену. Надо к этому готовиться, в какой-то день ведь это всё закончится, — приводит слова Божовича Metaratings.

После двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. В 1-м туре сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (2:1), а во 2-м сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).

Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости
Главное сейчас
Чемпионат.com: главные новости