Божович предположил, на что нацелена трансферная политика «Зенита»

Бывший главный тренер московского «Динамо», «Амкара» и «Ростова» Миодраг Божович предположил, что активная трансферная политика санкт-петербургского «Зенита» нацелена на возвращение российских команд в еврокубки.

© Чемпионат.com

— «Зенит» за два трансферных окна потратил почти € 60 млн на двух бразильцев: Луиса Энрике и Жерсона. В период, когда нет еврокубков, эти затраты оправданны?

— «Зенит» этими трансферами говорит, что он очень серьёзно нацелен на борьбу за чемпионство. Они понимают, что как только ситуация наладится, российские клубы быстро вернутся на международную арену. Надо к этому готовиться, в какой-то день ведь это всё закончится, — приводит слова Божовича Metaratings.

После двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. В 1-м туре сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (2:1), а во 2-м сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).