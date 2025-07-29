Экс-футболист ЦСКА оценил слухи об уходе Роши

Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха высказал свое мнение насчет слухов об уходе защитника армейской команды Виллиана Роши.

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«Несомненно, это ключевой игрок команды, но на подходе свои молодые футболисты. Я думаю, что армейцы смогут восполнить эту потерю», – заявил Хомуха корреспонденту Советского спорта.

Ранее сообщалось, что Роша может перейти в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Клуб предложил за трансфер 6 млн евро.

Виллиан Роша играет за ЦСКА с сентября 2022 года. Контракт футболиста с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2027. В минувшем сезоне Роша провел за ЦСКА 35 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 6 млн евро.