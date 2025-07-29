Экс-игрок сборной США раскритиковал Месси

Бывший футболист сборной США Алекси Лалас раскритиковал аргентинского нападающего и капитана "Интер Майами" Лионеля Месси за его отказ от участия в Матче звезд МЛС.

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"Это перебор и немного смешно. Он подписал контракт. Он знал, что участие в Матче звёзд входит в его обязательства. Он знал правила. Так что, Месси, тебе пора повзрослеть. Надо участвовать. А если ты не хотел играть в этом матче, у тебя был шанс в момент подписания контракта и ты должен был это оговорить заранее", — приводит слова Лаласа "Goal".

Ранее стало известно, что Месси был дисквалифицирован на одну игру из-за пропуска Матча всех звезд МЛС. 38-летний футболист не принял участие во встрече регулярного чемпионата МЛС с "Цинциннати", не получив одобрение лиги предварительно. Без аргентинца команде не удалось победить соперника, матч был сыгран вничью со счётом 0:0.