«Спартак» стартовал с победы в Кубке России по футболу

Московский «Спартак» обыграл «Ростов» в первом туре группового этапа Кубка России по футболу.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0 в пользу гостей. Оба мяча были забиты в первом тайме: на 28-й минуте отличился Даниил Хлусевич, а на 45+3-й Пабло Солари реализовал пенальти.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

«Спартак» и «Ростов» играют в группе C вместе с «Пари НН» и махачкалинским «Динамо».

В сезоне-2024/25 выиграл ЦСКА Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. В чемпионате России клуб завоевал бронзовые медали.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.