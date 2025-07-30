Тренер «Балтики» высказался о конфликте с наставником «Акрона»

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев высказался о конфликте с наставником "Акрона" Зауром Тедеевым.

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"Что произошло? Ничего, просто реакция на поражение. Понятно, что это эмоции. Честно приношу извинения, надо быть корректнее с товарищами по работе. Но, наверное, это можно понять", - сказал Талалаев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, вчера, 29 июля, произошел конфликт между главными тренерами "Акрона" и "Балтики" Заурбеком Тедеевым и Андреем Талалаевым. Специалисты вступили в словесную перепалку после матча первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором тольяттинцы на последних секундах игры вырвали победу над калининградской командой (2:1).