В «Бешикташе» раскрыли точную сумму трансфера Жедсона в «Спартак»

«Бешикташ» на официальном сайте назвал точную сумму трансфера португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак», а также объявил размер бонусов, которые может получить за выступления игрока.

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«Достигнуто соглашение об окончательном переходе футболиста Жедсона Фернандеша в московский «Спартак». По соглашению «Спартак» выплатит нашему клубу отступные в размере 20 779 220 евро. Кроме того, согласно трансферному договору между нашим клубом и «Спартаком» предусмотрены условные бонусы, не превышающие 7 272 729 евро», — говорится на сайте «Бешикташа».

Жедсон Фернандеш стал самой дорогой покупкой в истории «Спартака». До «Бешикташа» Жедсон также выступал за «Галатасарай», «Тоттенхэм Хотспур» и «Бенфику». Также вызывался в основную сборную Португалии, за которую провёл два матча.