"Краснодар" уступил "Крыльям Советов" в первом туре Кубка России

«Краснодар» начал групповой этап Пути РПЛ Кубка России с домашнего поражения от самарских «Крыльев Советов». Встреча состоялась 29 июля на стадионе «Ozon Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

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Уже на 10-й минуте счёт открыл нападающий гостей Химми Марин. Хозяева быстро ответили — Данила Козлов сравнял счёт спустя две минуты. Однако решающий мяч забил полузащитник самарцев Амар Рахманович, отправив мяч в сетку на 28-й минуте.

Обе команды выступают в группе В, где также находятся московское «Динамо» и «Сочи». Ранее в этом квартете «Динамо» одержало победу над сочинцами со счётом 3:2.