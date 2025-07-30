«Барселона» раскрыла сроки возвращения на «Камп Ноу»

«Барселона» рассчитывает вернуться на «Камп Ноу» в сентябре
Руководство футбольной «Барселоны» распорядилось начать укладку газона на реконструированном домашнем стадионе «Камп Ноу», сообщает Marca.
Ранее на стадионе был уложен временный газон, но сейчас начат монтаж полноценного футбольного поля. Если завершение стройки пройдет по плану, каталонцы смогут вернуться на свою историческую домашнюю арену в сентябре.
«Барселона» рассчитывает впервые сыграть на реконструированной арене 14 сентября против «Валенсии» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Это будет первый домашний матч каталонцев в новом сезоне Примеры. Первые три тура они сыграют на выездах.
Работы по обновлению стадиона начались в 2022 году. Во время реконструкции арены «Барселона» проводила матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Изначально «Барселона» планировала вернуться на арену 10 августа.