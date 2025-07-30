«Барселона» раскрыла сроки возвращения на «Камп Ноу»

Руководство футбольной «Барселоны» распорядилось начать укладку газона на реконструированном домашнем стадионе «Камп Ноу», сообщает Marca.

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Ранее на стадионе был уложен временный газон, но сейчас начат монтаж полноценного футбольного поля. Если завершение стройки пройдет по плану, каталонцы смогут вернуться на свою историческую домашнюю арену в сентябре.

«Барселона» рассчитывает впервые сыграть на реконструированной арене 14 сентября против «Валенсии» в рамках четвертого тура чемпионата Испании. Это будет первый домашний матч каталонцев в новом сезоне Примеры. Первые три тура они сыграют на выездах.

Работы по обновлению стадиона начались в 2022 году. Во время реконструкции арены «Барселона» проводила матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса. Изначально «Барселона» планировала вернуться на арену 10 августа.