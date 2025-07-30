Нападающий ЦСКА пропустит несколько недель из-за травмы

Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов рассказал, что нападающий Артем Шуманский из‑за травмы пропустит 3–4 недели.

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В среду ЦСКА примет «Локомотив» в матче первого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Шуманский вышел в стартовом составе в матче 2‑го тура РПЛ против «Ахмата», но из‑за травмы был заменен на 49‑й минуте.

— У Артема Шуманского повреждение задних мышц бедра, которое он получил в матче против «Ахмата». Диагноз установили, сроки восстановления примерно 3–4 недели. Он приступил к лечению, надеемся, что в указанные сроки вернется в общую группу, — сказал Безуглов на видео, опубликованном в Telegram‑канале ЦСКА.

Прямая трансляция матча Кубка России будет доступна с 18:00 (мск) на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.