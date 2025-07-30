Нападающий Мората бойкотирует тренировки «Галатасарая»

Испанский нападающий «Галатасарая» Альваро Мората не явился на тренировку команды во вторник, он остаётся в Испании и ждёт, когда турецкий клуб отпустит его в «Комо». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу в социальной сети X. Напомним, права на Морату принадлежат «Милану». Действующий контракт Альваро с «россонери» рассчитан до лета 2029 года.

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«Галатасарай», за который Альваро выступает на правах аренды, требует € 6 млн за расторжение арендного соглашения, срок которого истекает в январе 2026-го. 32-летний Альваро Мората был отправлен в аренду в турецкий «Галатасарай» из «Милана» в январе 2025 года.

В чемпионате Турции сезона-2024/2025 Мората провёл 12 матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей.