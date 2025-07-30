Фернандеш прилетел в Москву для завершения трансфера «Спартака»

‎Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш, который вероятно перейдет в «Спартак», прибыл в Москву для проведения переговоров о переходе в московский клуб.

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‎Ранее в СМИ появилась информация, что красно-белые заплатят за футболиста 25 млн евро. Как отмечал «Чемпионат», португалец будет получать 3,5 млн евро в год. Таким образом, он может стать самым высокооплачиваемым в московском клубе.

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‎В текущем сезоне 26-летний Фернандеш провел 1 матч и не отметился голевыми действиями. Действующий контракт футболиста с «орлами» рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 млн евро.

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‎После двух туров чемпионата России-2025/26 «Спартак» располагается на десятой строчке турнирной таблицы с 3 очками.