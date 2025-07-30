Быстров объяснил, почему хорошо, что Даку не перешел в «Зенит»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров объяснил, почему сорвавшийся трансфер нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в «Зенит» пошёл на пользу обеим сторонам. Быстров полагает, что Даку не играл бы в стартовом составе команды Сергея Семака,

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«Хорошо, что Даку не перешёл в «Зенит», потому что мне кажется, он не выходил бы с первых минут. Он не был бы лидером и неизвестно как бы на это реагировал. Мы же видим, как некоторые реагируют», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

«Зенит» начал новый сезон Российской Премьер-Лиги с победы над «Ростовом» (2:1) в 1-м туре. Следом команда Семака сыграла вничью с казанским «Рубином» (2:2).