Губернатор Самарской области рассказал, когда будет построен стадион для «Акрона»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев высказался о сроках строительства стадиона для «Акрона» в Тольятти.

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«Вы знаете, что происходит в спорте с экономикой, какое состояние, волатильность. Все предприятия сейчас чувствуют дискомфорт при переходе из состояния в состояние. Это нормально, мы пройдём. Скажу так: точно знаю, что до 2030 года в Тольятти появится стадион «Акрона». Это будет арена с самой современной базой, такая же, как у «Крыльев Советов», новая. Когда будет готова новая база «Крыльев»? Через три года», — приводят слова Федорищева «Известия».

«Акрон» завершил сезон-2024/2025 чемпионата России на девятом месте, «Крылья Советов» — на 10-м.