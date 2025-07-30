Зарема Салихова поделилась скепсисом в отношении Фернандеша в «Спартаке»

Зарема о Жедсоне в «Спартаке»: «Не разделяю эйфории. Посмотрите на «Зенит», который каждое окно делает громкие покупки, а игры у команды нет третий сезон»
Зарема Салихова настороженно относится к трансферу Жедсона Фернандеша.
Сообщалось, что «Спартак» подпишет полузащитника «Бешикташа» за 20+5 млн евро.
«Не разделяю эйфории по поводу перехода Жедсона. Как бы он не принес больше проблем, чем пользы в неумелых руках Станковича. Во-первых, это игрок, который едет из чемпионата Турции, а не из «Интера», «Арсенала» или «Порту». До этого он нигде в Европе не пригодился, а в сборную Португалии не вызывался с 2018 года. За него очень много заплатили не потому, что он столько стоит. Лишь потому, что для Кахигао рынок тяжелый, а рынок Турции – знакомый. С ними по-прежнему можно договориться, привезя с собой чемоданы кэша. Более того, игрок был куплен в панике после позорного поражения от «Балтики». Настораживает и то, что «Бенфика» так легко продала свою долю за трансфер игрока. Значит, они вообще в нем не видят никакой ценности, а трансферная стоимость, по их оценке, достигла максимума. То же самое было с трансфером Тавареша, который очень давно торговался на рынке. И взял его только «Спартак» со свежими «крестами», а он тут же травмировался второй раз. Во-вторых, приходит игрок с большой зарплатой и легко достижимыми бонусами. Как воспримется это другими игроками, если еще остались те, которым не задрали планку по зарплате? При этом ни разу не чемпион в составе сильной команды, каким был Мозес, к примеру. И он не будет восприниматься командой как Промес, который годами делал себе имя и обосновывал свою высокую зарплату не одним удачным сезоном или отрезком, как Угальде. В нынешнем «Спартаке» в каждой линии уже есть недовольные игровым временем, у каждого игрока есть свои боли и печали. Просто посмотрите на лица игроков на скамейке! Там нет ни одного, кто бы бил копытом (если только не Заболотный), или с горящими глазами (Добвня не в счет) ждал шанса выйти на поле. В целом это уже давно не команда, а набор разноплановых мастеровитых и не очень игроков со сбитым функционалом и ограниченными тренером возможностями. Это абсолютно несбалансированный и далеко не единый организм. В-третьих, насколько это позиция сейчас нуждалась в усилении? Взяли игрока по функционалу схожего с Мартинсом, которого только что переподписали. Понравится ли Мартинсу сидеть под этим игроком? Или они будут вдвоем играть и бежать – кто быстрее навесит на Заболотного? После зимних сборов, наверное, до них дойдет. Но не точно. В-четвертых, будет ли этот футболист также активен через полгода пребывания в Москве? Не начнет ли пропускать завтраки? Руководство не смогло уберечь одного Промеса, а теперь у них будет несколько игроков, которые могут вместе уходить в загул. Вспомните трансфер Бальде, очень показательный пример. В-пятых, материальная составляющая. Если бы он был действительно хорошим игроком, то в закрытый чемпионат не переезжал бы. У Жедсона наступил момент наслаждаться жизнью, а не пахать. Желание уехать в топ-5 в 26 лет обменяно на материальные блага. В-шестых, посмотрите на «Зенит», который каждое трансферное окно делает громкие покупки, а игры у команды нет третий сезон, хотя укомплектована топовыми футболистами. «Спартак» делает все под копирку «Зенита». Найдет ли Станкович подход к очередному дорогому игроку? Сделает ли правильную расстановку на поле, чтобы футболисты не гасили потенциал друг друга? Лично у меня нет веры в этого тренера при любых трансферных рекордах. Один Жедсон не решит все беды «Спартака», – сказала супруга бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна.
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