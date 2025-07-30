В агентстве Роши рассказали, когда футболист покинет ЦСКА

В агентстве Sferico Sports Management, которое представляет интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем своего клиента.

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"Сделка по переходу Виллиана Роши в "Аль-Джазиру" завершена. Контракт на два год", - приводит слова представителя Sferico Sports Management Sport24.

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с осени 2022 года - бразилец провел за "армейцев" во всех турнирах 106 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 9 результативными передачами. Сообщалось, что "Аль-Джазира" заплатит за переход защитника около 6 миллионов евро, сам футболист будет зарабатывать в новом клубе 2,8 миллионов евро в год.