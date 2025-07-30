Роша подписал контракт с «Аль-Джазирой»

В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы защитника Виллиана Роши, рассказали, что футболист подписал контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ. Роша выступал за московский ЦСКА с 2022 года.

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«Роша — игрок «Аль-Джазиры». Он подписал контракт на два года. Роша будет получать € 3 млн в год — € 6 млн за два года», — сообщили в агентстве Sferico Sport Management корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн.