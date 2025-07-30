Семшов сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов поделился мнением о том, какой клуб популярнее: «Зенит» или «Спартак».

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‎«Если брать за всю историю популярности, то «Спартак» все-таки чуть выше «Зенита» стоит. Но если мы говорим про последнее десятилетие, то сейчас «Зенит» популярнее, а «Спартак» чуть-чуть отстал», — приводит слова Семшова «Спорт-Экспресс».

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‎С 2000 года «Спартак» трижды становился чемпионом России (2000, 2001, 2016/17). С этого же момента «Зенит» завоевал 10 золотых медалей (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24).

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‎После 2 туров чемпионата России-2025/26 сине-бело-голубые занимают шестую строчку, набрав 6 очков. Москвичи располагаются на десятой строчке. У столичной команды 3 очка.

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‎3 августа петербуржцы сыграют против ЦСКА. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 по московскому времени.

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‎В этот же день красно-белые встретятся с «Акроном». Игра состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена». Начало — в 13:30 по московскому времени.