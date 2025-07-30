Экс-игрок «Ахмата» рассказал, в каком клубе может продолжить карьеру

Бывший игрок "Ахмата" Бернард Бериша высказался о своем будущем.

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"Вариант с моим переходом в "Балтику" действительно возможен. Я жду решения клуба, но очень хочу снова поработать с Андреем Талалаевым", - цитирует Беришу "Чемпионат".

Этим летом Бернард Бериша покинул грозненский "Ахмат" на правах свободного агента - контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Всего полузащитник провел за грозненскую команду во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых голов и 23 результативные передачи. Ранее Бериша выступал за махачкалинский "Анжи", в октябре текущего года футболисту исполнится 34 года.