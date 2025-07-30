Дивеев рассказал, что должен сделать ЦСКА, чтобы стать чемпионом

Rusfootball

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, благодаря чему клуб может стать чемпионом России.

Дивеев рассказал, что должен сделать ЦСКА, чтобы стать чемпионом
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"Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад", - цитирует Дивеева Sport24.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в нескольких швейцарских клубах.

В 1 туре Российской Премьер-Лиги текущего сезона "армейцы" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0). Во втором туре чемпионата России команда Фабио Челестини одержала домашнюю победу над грозненским "Ахматом" (2:1).

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