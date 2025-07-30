Дивеев рассказал, что должен сделать ЦСКА, чтобы стать чемпионом

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, благодаря чему клуб может стать чемпионом России.

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"Это мой шестой год в ЦСКА. За это время я допустил много ошибок в плане того, как начать сезон. Сейчас понимаю: мы должны обыгрывать команды из нижней части таблицы. А не мучиться с ними, как это было два-три года назад", - цитирует Дивеева Sport24.

По итогам прошлого сезона ЦСКА стал обладателем Кубка России, а также завоевал бронзовые медали чемпионата страны. Летом команду покинул главный тренер Марко Николич, его место занял Фабио Челестини, который ранее работал в нескольких швейцарских клубах.

В 1 туре Российской Премьер-Лиги текущего сезона "армейцы" на выезде сыграли вничью с "Оренбургом" (0:0). Во втором туре чемпионата России команда Фабио Челестини одержала домашнюю победу над грозненским "Ахматом" (2:1).