Главный тренер «Рубина» вспомнил, как стал любимчиком у Семина

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как стал любимчиком у Юрия Сёмина в ставропольском «Динамо».

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— Кажется, это было с «Динамо» Ставрополь. Стояла лютая жара. А меня поставили левым полузащитником. И я носился туда-сюда по этой бровке. Мяч мне не давали: у нас была опытная команда, а я был самым молодым. Даже когда я пытался там кого-то обвести, они мне говорили: «Тебе не надо, мяч отобрал, отдал и беги дальше».

Я бегал так весь первый тайм. А левая бровка была ближней к Палычу. Он выходил на неё и постоянно кричал: «Рахимооов, беги!». И я бежал. Потом потеря мяча, он кричит: «Рахимооов, назад!» И я назад. 42 минуты я терпел, у меня уже поперёк горло всё стояло. Мяч не дают, жара, Палыч орёт, сил никаких нет, а сказать-то ничего не можешь. И на 42-й минуте я встал прям возле Сёмина. Палыч выходит и снова: «Рахимооов, беги!». Я уже не выдержал и крикнул: «Да пошёл ты ***** ». Я сразу же понял, что что-то не то сказал. Думаю: «Да ёлки-палки». А Палыч ничего не сказал, пошёл и сел на скамейку.

— Что дальше?

— Перерыв, зашли в раздевалку. Я сел в полной уверенности, что меня сейчас поменяют, что Палыч снова будет орать. Уже расшнуровал бутсы, гетры спустил. И тут Сёмин как начал другим пихать: «Чего вы в одну сторону смотрите, играете? Человек открывается здесь, бегает. А вы не смотрите! В одну сторону упёрлись!»

Через короткую паузу я быстренько гетры натянул, бутсы надел, и во втором тайме стал получать больше передач. Так я стал у Палыча любимчиком (смеётся), — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.