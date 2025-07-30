«Барселона» надеется зарегистрировать новичка вместо тер Стегена

«Барселона» надеется зарегистрировать новичка вместо Марка-Андре тер Стегена.

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Вчера немецкий голкипер перенес операцию на спине в Бордо. Как сообщает As, в предварительном отчете, подготовленном сразу после операции, хирург Амели Леглиз подтвердила, что футболист пропустит около четырех месяцев.

В документе, который «Барселона» предоставит медицинскому комитету Ла Лиги, будет указан такой же срок. Если он будет одобрен, каталонцы получат право зарегистрировать новичка с возможностью платить ему 80% от зарплаты тер Стегена.

Однако одного отчета об операции будет недостаточно – клуб должен приложены дополнительные доказательства, такие как результаты МРТ или даже видеозаписи операции. Также должна быть представлена история болезни игрока, касающаяся травмы, и заключение хирурга, который его оперировал. Заявление самого игрока, который говорил, что пропустит три месяца, не будет рассматриваться экспертами.

У «Барселоны» есть максимум 30 дней, чтобы представить необходимую документацию, но клуб намерен сделать это самое не позднее следующей недели. Решение относительно ситуации с тер Стегеном вынесет комиссия из троих врачей. Еще один медик, Хорди Ардевола, в данном случае был исключен из числа ответственных экспертов, поскольку он в течение пяти лет возглавлял медицинскую службу «Барселоны».