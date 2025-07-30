Экс-игрок сборной России: Семак нервничает в «Зените»

‎Бывший полузащитник сборной России и «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

© Спорт день за днем

‎

‎«Стала ударом ничья в игре с «Рубином» (2:2 — «Спорт День за Днем»). Тренер нервничает, понимает: если так дальше будет продолжаться, руководители клуба задумаются – а не пропала ли у Сергея Богдановича мотивация?» — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

‎

‎Во втором туре «Зенит» сыграл вничью с «Рубином» со счетом 2:2. Мячи в составе петербуржцев забили полузащитник Андрей Мостовой и форвард Матео Кассьерра. За «Рубин» отличились хавбек Велдин Ходжа и нападающий Мирлинд Даку.

‎

‎Семак работает в «Зените» с 2018 года. За это время он стал шестикратным чемпионом России.

‎

‎После 2 туров РПЛ-2025/26 сине-бело-голубые занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 4 очка.

‎

‎Сегодня, 30 июля, зенитовцы сыграют против «Ахмата» в рамках первого тура Пути РПЛ Кубка России. Матч пройдет в Грозном на стадионе «Ахмат Арена». Начало — в 20:45 по московскому времени.