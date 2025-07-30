Агент защитника «Локомотива» высказался о переходе игрока в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы защитника "Локомотива" Ильи Самошникова, рассказал, ведутся ли переговоры по переходу футболиста в "Спартак".

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"Они ведутся, но интерес к нему есть не только со стороны "Спартака". Есть и другие клубы. Мы понимаем, что Илья классный футболист, один из лучших на своей позиции. С российским паспортом, наверное, вообще лучший", - приводит слова Бабыря "РБ Спорт".

В прошлом сезоне Илья Самошников вышел на поле в составе московского "Локомотива" в 33 встречах и отметился 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 3,5 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца мая 2027 года. На счету защитника 4 матча в составе национальной команды России.

Ранее сообщалось, что Самошников в летнее трансферное окно может перейти в московский "Спартак", сумма трансфера может составить 4 миллиона евро.