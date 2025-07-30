Дивеев назвал самого мерзкого нападающего

Игорь Дивеев назвал Луиса Адриано самым мерзким форвардом.

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– А кто был самым мерзким форвардом?

– Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было.

Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный, – сказал защитник ЦСКА.

Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017 по лето 2019 года, забив 25 голов в 79 играх, из которых 1 – в ворота ЦСКА.