Дивеев назвал самого мерзкого нападающего

Дивеев назвал Луиса Адриано самым мерзким форвардом: «Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. Оскорблял во время игры, провоцировал. Думаю, как человек он хороший, но на поле – грязный»
Игорь Дивеев назвал Луиса Адриано самым мерзким форвардом.
– А кто был самым мерзким форвардом?
– Тут однозначно: Луис Адриано. Бежишь с ним, а он просто бьет с локтя в бок. И ВАР ведь тогда не было.
Плюс Адриано оскорблял во время игры, пытался спровоцировать. Думаю, как человек Луис хороший, но на поле – грязный, – сказал защитник ЦСКА.
Бразилец выступал за «Спартак» с января 2017 по лето 2019 года, забив 25 голов в 79 играх, из которых 1 – в ворота ЦСКА.
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Дастин Порье официально исключен из ростера UFC
Рахимов об укусе энцефалитного клеща: «Не понимал, почему у меня держится температура 8 месяцев, все болело. Когда пошел на поправку, врач сказал, что я попал в счастливые 10%»
Депутат Журова: «Овечкин мог бы стать хорошим тренером в КХЛ. В России свободы и демократии больше, чем в США. Нет смысла оставаться там после завершения карьеры, здесь комфортнее»
Дастин Порье официально исключен из ростера UFC
Рахимов об укусе энцефалитного клеща: «Не понимал, почему у меня держится температура 8 месяцев, все болело. Когда пошел на поправку, врач сказал, что я попал в счастливые 10%»